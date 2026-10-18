Жителей Рязанской области предупредили об уничтожении обломков БПЛА

Сегодня днём в Рязанской области планируется уничтожение обломков беспилотных летательных аппаратов. Оперативная группа региона сообщила, что жителям не стоит пугаться громких звуков. Ситуация находится под контролем, и необходимо сохранять спокойствие.

В случае обнаружения обломков приближаться к ним категорически запрещено. Также нельзя пользоваться мобильной связью в непосредственной близости от находки. Это может быть небезопасно.

Следует отойти на расстояние не менее 100 метров и сообщить о находке по номеру 112.