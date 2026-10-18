Эксперты развеяли иллюзии о работе ПВО и задали неудобные вопросы о дата-центрах

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что универсального средства противовоздушной обороны, способного остановить все воздушные атаки, не существует. В эфире программы «Мы в курсе» на телеканале «Царьград» он объяснил, почему массовое распространение дешёвых беспилотников создаёт серьёзные проблемы для защиты стратегической инфраструктуры.

По словам специалиста, дата-центры, нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища и порты относятся к объектам, которые невозможно быстро переместить. Их координаты давно известны противнику, а значение для инфраструктуры может быть гораздо выше, чем кажется на первый взгляд.

Кузякин подчеркнул: нарушение работы одного объекта способно повлиять на целую цепочку связанных систем. В качестве примера он привёл мосты: их уничтожение может привести к серьёзным последствиям для логистики.

Почему нельзя рассчитывать на универсальную ПВО

Эксперт считает ошибочным представление, будто однажды появится технология, которая позволит полностью исключить воздушные удары. По его словам, подобные ожидания связаны с представлением о противостоянии средств нападения и обороны, сформировавшимся во времена холодной войны.

Тогда появились крылатые ракеты, а затем развивались системы ПВО и истребители, способные их перехватывать. Это создало ощущение относительного паритета между средствами атаки и защиты.

Однако современные беспилотники меняют ситуацию. Кузякин обратил внимание на то, что производство простых дронов обходится значительно дешевле, чем выпуск крылатых ракет. Поэтому за время изготовления нескольких ракет можно произвести десятки тысяч беспилотников.

«Да, они будут хуже, чем крылатая ракета, летят медленнее, несут меньше, но вы их сделали в тысячу раз больше», — пояснил конструктор.

Есть и другое отличие. Беспилотники сравнительно легко адаптировать под новые задачи. По словам Кузякина, один аппарат может сначала нести фугасную боевую часть, а затем получить другую нагрузку, например неуправляемый артиллерийский реактивный снаряд.

Для внесения аналогичных изменений в конструкцию крылатой ракеты потребуются годы модернизации и разработки с участием нескольких научных организаций.

Таким образом, массовость и гибкость применения дешёвых беспилотников осложняют защиту объектов, которые имеют стратегическое значение.

Делягин задал вопрос о размещении дата-центров

Ранее экономист и ведущий «Царьграда» Михаил Делягин обратил внимание на уязвимость дата-центров «Яндекса» после атак на российскую инфраструктуру. Он поставил под сомнение целесообразность размещения таких объектов в Центральной России, где охлаждение обходится дорого, а электроэнергия стоит дороже, чем в северных регионах.

Делягин предложил рассмотреть возможность размещения дата-центров в арктической зоне, где естественное охлаждение могло бы снизить затраты. Он также указал на Восточную Сибирь как на регион с относительно дешёвой электроэнергией.

Отдельно экономист обратил внимание на опыт Великобритании. По его словам, некоторые ключевые дата-центры, связанные с обеспечением инфраструктурной безопасности, располагаются под землёй. Такой подход, считает Делягин, позволяет защитить объекты от прямых попаданий.

Экономист задал вопрос, почему российские дата-центры не размещают в более защищённых местах и почему государство не вмешивается в решения бизнеса, если речь идёт о безопасности критической инфраструктуры.