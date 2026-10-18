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Новости кино и ТВ

Продюсер Дворцов рассказал об алкоголе в жизни популярных музыкантов

Алексей Самохин
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Многие артисты употребляют алкоголь перед выходом на сцену или записью в студии. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал в комментарии для aif.ru.

По его словам, некоторые известные песни и альбомы создавались под воздействием алкоголя. Дворцов утверждает, что отдельные рэперы прибегают и к запрещенным веществам, поскольку, как им кажется, это меняет восприятие музыки.

«Раскрою тайну, может быть, это и не тайна. Многие хиты, песни, альбомы написаны под алкоголем. Некоторые рэперы вообще делают это под запрещенными веществами, потому что они раскрывают их по-другому, они чувствуют и слышат музыку намного тоньше, чем обычно», — отметил продюсер.

Гастроли, бессонные ночи и работа в студии

Дворцов объяснил, что создание хита требует много времени и сил. Музыкантам приходится работать днем и ночью, совмещая студийные записи с плотным гастрольным графиком, перелетами и переездами.

При этом исполнителю нужно сохранять рабочий темп и передавать слушателям настроение композиции. По словам продюсера, некоторые артисты перед концертом или записью выпивают небольшое количество коньяка.

«Поэтому некоторые перед сценой или записью в студии выпивают 50 граммов коньяка, это помогает связкам», — заявил Дворцов.

При этом продюсер признал, что употребление алкоголя и запрещенных веществ может стать серьезной проблемой для людей с зависимостью.

Злоупотребление алкоголем вредит вашему здоровью.

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