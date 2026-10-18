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Политика

США задумались о последствиях санкций против России: Рубио рассказал о планах Трампа на 60 дней

Алексей Самохин
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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российское дизельное топливо в любом случае поступит на мировой рынок, а Вашингтону важно сохранить возможность его закупок на фоне роста цен на энергоносители. Дональд Трамп намерен использовать 60 дней, чтобы оценить последствия возможных санкций против России и пошлин для других стран.

Рубио объяснил интерес США к российскому топливу

Российское дизельное топливо продолжит поступать на мировой рынок независимо от санкционных ограничений. Поэтому Соединенным Штатам важно сохранить возможность закупать его на фоне роста цен на энергоносители. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, общаясь с журналистами.

По его словам, ограничения не изменят сам факт продажи российского топлива, но могут повлиять на то, кто получит от этого выгоду.

«Это дизельное топливо так или иначе будет продано. То дизельное топливо, которое Путин собирался продать, в любом случае поступит на мировой рынок. Единственная разница заключается в том, сколько из этого получат Соединенные Штаты», — сказал Рубио.

Несколько месяцев назад Вашингтон уже временно ослаблял санкционные ограничения в отношении российской нефти. Такое решение приняли на фоне проблем с судоходством в Ормузском проливе.

По словам Рубио, ситуация на энергетических рынках зависит сразу от нескольких международных конфликтов. Они влияют на стоимость нефти и дизельного топлива, поэтому американской администрации приходится учитывать не только политические цели, но и экономические последствия принимаемых решений.

Трамп возьмет 60 дней на оценку последствий санкций

Президент США Дональд Трамп намерен использовать 60-дневный период, чтобы изучить возможные последствия санкций против России и связанных с ними пошлин для других государств. Вашингтон хочет оценить, как такие меры отразятся на американской и мировой экономике.

Рубио пояснил, что ограничения затронут не только Россию. Они предусматривают тарифные меры в отношении ряда стран, включая Индию.

«Проблема в том, что эти санкции касаются не только России. Они также включают пошлины в отношении ряда стран, например Индии и других. Поэтому президент хочет использовать эти 60 дней, чтобы проанализировать, что введение санкций и пошлин будет означать для мировой экономики и даже для экономики США», — заявил госсекретарь.

Дополнительное время для анализа необходимо из-за напряженной обстановки на мировых энергетических рынках. По словам Рубио, на цены влияют ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива, нападения хуситов на Саудовскую Аравию, а также удары по энергетической инфраструктуре в ходе конфликта между Россией и Украиной.

Все эти факторы отражаются на стоимости энергоресурсов. Поэтому американской администрации предстоит оценить возможные последствия новых ограничений до принятия окончательного решения.

Отдельно Рубио остановился на положении Индии, которая, по его словам, добровольно диверсифицирует источники энергоснабжения, но продолжает получать значительные объемы энергоносителей из России.

Госсекретарь подчеркнул, что быстро перестроить поставки невозможно. При этом Индия остается важным партнером Вашингтона.

«Сложно изменить все за один день, но Индия также является важным союзником и партнером Соединенных Штатов», — отметил Рубио.

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