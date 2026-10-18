Депутат ГД рассказал, у кого вырастут пенсии до конца 2026 года

До конца 2026 года некоторые российские пенсионеры смогут получать больше благодаря персональному перерасчету. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, кому положены повышенные выплаты после 80 лет, при установлении инвалидности, появлении иждивенцев или увольнении.

В ноябре и декабре 2026 года продолжатся персональные перерасчеты страховых пенсий. Прибавка положена гражданам, у которых возникли предусмотренные законом основания для изменения выплат. Об этом депутат Госдумы Алексей Говырин рассказал «Ленте.ру».

По словам парламентария, после достижения 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Вместо 9584,69 рубля пенсионер начинает получать 19 169,38 рубля в месяц. Кроме того, ему назначают доплату на уход в размере 1413,86 рубля.

Такой же удвоенный размер фиксированной выплаты предусмотрен для пенсионеров с инвалидностью I группы.

Дополнительные деньги могут получить и пенсионеры, у которых появились нетрудоспособные иждивенцы. Как пояснил Говырин, доплата составляет 3194,90 рубля в месяц за каждого такого члена семьи. Учитывают не более трех иждивенцев.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться с заявлением в Социальный фонд России и подтвердить факт иждивения.

Еще одно основание для увеличения пенсии — увольнение. После прекращения трудовой деятельности Социальный фонд учитывает индексации, которые не применялись к выплатам работающего пенсионера в 2016–2024 годах.

Возраст, установление инвалидности и прекращение работы, как правило, учитываются автоматически. Однако для оформления доплаты за иждивенцев пенсионеру необходимо самостоятельно подать заявление и предоставить подтверждающие документы.

Проверить новый размер пенсии можно в личном кабинете или в клиентской службе Социального фонда России.