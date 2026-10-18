Владимир Зеленский, фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Политика

Ухмылка Зеленского в ответ на вопрос о Трампе: политолог объяснил, зачем Киеву публичные конфликты

Алексей Самохин
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Владимир Зеленский ухмыльнулся, отвечая на вопрос о том, считает ли Дональд Трамп его «козлом отпущения» перед выборами в Конгресс США. Политолог Александр Перенджиев предположил, что публичные выпады помогают украинскому лидеру удерживать внимание СМИ и добиваться дальнейшей поддержки Запада.

Ухмылка Зеленского в ответ на вопрос о Трампе

Владимир Зеленский привлек внимание журналистов реакцией на вопрос о его отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Во время встречи с представителями СМИ украинский политик ухмыльнулся, когда его спросили, считает ли он себя «козлом отпущения» для американского лидера перед выборами в Конгресс. Свою реакцию Зеленский назвал ответом на вопрос.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов Российского экономического университета имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в комментарии aif.ru связал подобное поведение с желанием украинского политика оставаться в центре внимания.

По мнению эксперта, Зеленский использует навыки актёра, в том числе во время интервью, чтобы привлекать внимание к себе и ситуации вокруг Украины.

«Зеленский преследует цель, чтобы о нём говорили, чтобы не забывали давать деньги, оружие и всячески помогали Украине, в том числе ему лично. Вот именно с этой целью он любит быть в центре внимания средств массовой информации», — заявил Перенджиев.

Кому выгодно публичное противостояние Трампа и Зеленского

Политолог допустил, что публичные разногласия между Трампом и Зеленским могут приносить политические дивиденды обоим участникам. Каждый из них получает дополнительное внимание аудитории, хотя использует конфликт для разных целей.

По оценке Перенджиева, американский президент таким образом демонстрирует дистанцирование от украинского лидера и подчеркивает отсутствие близких отношений с ним.

«Трамп в определённом смысле свои очки получает — о нём говорят. Он показывает, что дистанцируется от этого клоуна, что ничего общего не имеет с Зеленским, потому что у того, кто с ним имеет дело, кто жмёт ему руку, дела плохи», — отметил эксперт.

При этом Перенджиев обратил внимание, что западные партнеры продолжают оказывать помощь Вооруженным силам Украины. По его мнению, публичные разногласия между политиками сами по себе не означают прекращения военной поддержки Киева.

Говоря о ситуации на фронте, политолог заявил, что преимущество российской армии он связывает с вооружением и тактико-техническими характеристиками военной техники.

«Мы побеждаем за счет того, что наша армия сильнее и в вооружении, и в тактико-технических характеристиках, наше оружие эффективнее», — добавил Перенджиев.

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