Владимир Путин, фото: www.kremlin.ru
Политика

Путин пообещал ответ на удары ВСУ по НПЗ и энергообъектам

Анастасия Мериакри
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Россия будет отвечать Украине на удары по нефтеперерабатывающим заводам, логистическим и энергообъектам. Об этом Владимир Путин заявил в четверг, 15 октября, выступая на форуме-съезде общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Комментируя текущую ситуацию, Владимир Путин отметил, что попытки ударов по российским НПЗ продолжаются, и в некоторые объекты действительно удалось попасть, хотя существенного ущерба это не нанесло.

«Вчера по некоторым НПЗ пытались наносить удары, сейчас там кое-куда попали. Ничего такого существенного, но тем не менее продолжают. То же самое и с платформами по электронной торговле: они сделали первый шаг, мы начали отвечать сейчас, и по энергетике тоже там уже пищат, и по военным объектам в том числе, по ЦОДам и так далее. Они начали, не надо было начинать», — цитирует президента РИА Новости.

Кроме того, Путин указал, что Киев «додумался» до атак на Ozon и Wildberries. В результате, как отметил Владимир Путин, украинские власти теперь обращаются к своим спонсорам с просьбой оказать давление на Россию, чтобы остановить ответные удары.

Глава государства резюмировал, что украинскому руководству следовало заранее просчитать последствия своих решений, прежде чем инициировать атаки на гражданскую и экономическую инфраструктуру Российской Федерации.

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