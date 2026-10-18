Николай Басков прервал юбилейный концерт из-за расстегнутой ширинки

Народный артист России Николай Басков попал в неловкую ситуацию во время собственного юбилейного шоу в Москве. Певец вышел на сцену с расстегнутой ширинкой, а заметил это его коллега Алексей Чумаков, находившийся в зрительном зале.

Чумаков дал понять артисту, что с его брюками что-то не так. Басков прервал выступление и обратил внимание публики на произошедшее. Ситуация рассмешила певца, который решил не скрывать случившееся.

«Чумаков мне сказал, что я вышел с расстегнутой ширинкой», — рассказал Николай.

Артист отнесся к конфузу с юмором и поблагодарил коллегу за подсказку.

«У меня от волнения всё вываливается. Леш, спасибо!» — обратился Басков к Чумакову.

Видео с курьезным моментом распространилось в Сети.

Как прошел юбилейный концерт Баскова

Праздничное шоу собрало в Москве около 11 тысяч зрителей. За вечер Басков исполнил 33 песни, компанию ему на сцене составили многие известные артисты.

Подготовка к концерту оказалась непростой задачей. По словам певца, особенно сложно было подобрать репертуар и партнеров для дуэтов, чтобы голоса исполнителей гармонично сочетались.