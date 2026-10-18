Минобороны сообщило об уничтожении 1015 беспилотников за ночь: что известно об атаке

По данным Минобороны России, с 20:00 17 октября до 08:00 18 октября дежурные силы ПВО уничтожили 1015 украинских беспилотников самолетного типа.

Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

Информации о том, сколько дроной перехватили над Рязанской областью на данный момент нет. Подробности должен сообщить губернатор Павел Малков.

Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Ленинградской области последствия атаки затронули жилые дома, автомобили и электроснабжение. Четыре человека, включая троих детей, госпитализировали после пожара во Всеволожском районе.