144 сбитых БПЛА и четверо пострадавших: губернатор Дрозденко сообщил о последствиях атаки на Ленобласть

В Ленинградской области сбили 144 беспилотника. После падения обломков на жилой дом во Всеволожском районе госпитализировали женщину и троих детей с симптомами отравления угарным газом. В Новоселье повреждены 55 автомобилей, а в Янино без электричества остаются около 20 тысяч человек.

Последствия атаки беспилотников на Ленобласть

Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Во Всеволожском районе обломки БПЛА упали на жилой дом, после чего начался пожар. Пострадали четыре человека — женщина и трое детей. Всех госпитализировали с симптомами токсического воздействия угарного газа, образовавшегося во время возгорания.

В Кировском районе обломки беспилотников вызвали пожары в двух домах на территории садоводческих некоммерческих товариществ «Темп» и «Восход-2». По информации губернатора, там обошлось без пострадавших.

Повреждены дома и автомобили

В Гатчине зафиксировали падение обломков беспилотника на многоквартирный жилой дом. В Новоселье Ломоносовского района повреждены 55 припаркованных автомобилей.

В Гатчинском и Ломоносовском районах пострадавших нет, сообщил Дрозденко.

Отключения электричества в Янино

После падения обломков беспилотников в регионе произошли аварийные отключения электричества. Специалисты проводят восстановительные работы, подачу электроэнергии постепенно возобновляют.

При этом в Янино продолжают оставаться отключенными две трансформаторные подстанции. Без электричества находятся 50 многоквартирных домов, где проживают около 20 тысяч человек.