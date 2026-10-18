Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016
Новости России

Последняя попытка найти Усольцевых: Дегтерев хочет установить место съемки загадочного видео спасателей

Алексей Самохин
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Год назад Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли в красноярской тайге по пути к скале Буратинка. Друг семьи Валентин Дегтерев заявил о последней попытке установить место, где на видео поисковиков он заметил следы, похожие на кровь, и возможные человеческие останки.

Последняя попытка найти следы Усольцевых

Валентин Дегтерев намерен выяснить, где именно спасатели снимали видео, на котором он разглядел подозрительные следы на земле. По его утверждению, на кадрах видны пятна, похожие на кровь, и нечто, напоминающее человеческие останки. Он считает, что это место может находиться на маршруте, по которому проходила пропавшая семья.

В беседе с aif.ru Дегтерев объяснил, что для проверки зацепки необходимо установить точные координаты съемки. Сделать это, по его мнению, могут сотрудники Следственного комитета, связавшись со спасателями, попавшими в кадр.

«Нужно выяснить, где все-таки снималось то видео с поисковиками. Это могут определить сотрудники СК, если свяжутся с теми спасателями, которые присутствуют на кадрах. Там два варианта: или поиски проходили по тропе, или в обход тропы. Нужно найти конкретно это место. Сейчас точных координат нет», — рассказал Дегтерев.

Он назвал эту попытку последней и заявил, что дальнейшими поисками должны заниматься специалисты и родственники Усольцевых.

Как исчезла семья Усольцевых

27 сентября 2025 года Сергей и Ирина Усольцевы приехали в красноярский поселок Кутурчин. Семья остановилась на местной турбазе, а на следующий день оставила автомобиль неподалеку и отправилась к скале Буратинка.

Фото: КГКУ «Спасатель»

Изначально супруги планировали пойти на прогулку с группой и гидом. Однако из-за плохой погоды организованный поход отменили. Усольцевы решили отправиться самостоятельно. По расчетам семьи, маршрут должен был занять около трех часов.

С собой супруги взяли пятилетнюю дочь Арину и собаку породы корги. После этого их больше никто не видел.

Тревогу забили в начале октября, когда стало понятно, что семья не вернулась и не выходит на связь. К поискам подключились спасатели, волонтеры отряда «ЛизаАлерт» и местные жители. Для обследования леса использовали беспилотники с тепловизорами.

Поисковые группы проверили десятки квадратных километров тайги. Весной 2026 года, после схода снега, специалисты повторно обследовали труднодоступные участки. В ходе поисков обнаружили часть палки для туристической ходьбы, однако принадлежность предмета Усольцевым подтвердить не удалось.

Что известно о кровавом следе

Ранее Дегтерев сообщал, что заметил подозрительные пятна на фотографиях, опубликованных спасателями после поисковых мероприятий в октябре 2025 года. По его словам, следы находились возле тропы в направлении горы Мальвинки.

Он предположил несколько возможных объяснений. Среди них — нападение диких животных или криминальный эпизод с участием посторонних людей. Однако эти версии остаются предположениями и не получили подтверждения.

Сам факт наличия крови, как и предположение о возможных человеческих останках, пока не установлен. Неизвестно и то, действительно ли замеченные на изображениях объекты связаны с исчезновением семьи.

Дегтерев рассчитывает, что установление места съемки позволит проверить его наблюдения и даст следствию дополнительную зацепку. Спустя год после исчезновения Сергея, Ирины и Арины Усольцевых обстоятельства их пропажи остаются невыясненными.

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