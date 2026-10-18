В Рязанском округе задержали мужчину, обокравшего супермаркет ради алкоголя и консервов

В Рязанском округе сотрудники полиции задержали 27-летнего местного жителя, подозреваемого в ночном взломе супермаркета. Инцидент произошёл в посёлке Искра.

По данным ведомства, о происшествии в полицию сообщил управляющий торговой точки. Прибыв на место, стражи порядка выяснили, что неизвестный разбил стекло входной двери и проник внутрь помещения. Добычей злоумышленника стали три бутылки алкоголя и мясные консервы.

Оперативникам удалось быстро установить личность подозреваемого. Им оказался 27-летний житель посёлка Искра. Мужчину разыскали и задержали.

В ходе разбирательства выяснилось, что гражданин несколько дней распивал спиртные напитки у себя дома. Когда алкоголь закончился, он решил пополнить запасы и отправился в ближайший супермаркет. Однако магазин уже был закрыт. Желание выпить оказалось сильнее закона: мужчина разбил стекло, проник внутрь и сложил в пакеты три литровые бутылки водки и мясные консервы. С похищенным он вернулся домой, где вскоре его и задержали полицейские.

По факту кражи с незаконным проникновением в помещение возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.