Над Рязанской областью днем 15 октября вновь сбили беспилотники

Днем 15 октября системы противовоздушной обороны вновь отразили атаку беспилотников над Рязанской областью. Об этом сообщается в сводке Министерства обороны Российской Федерации.

В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурными расчетами ПВО были перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Курской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Напомним, что утром 15 октября Рязанская область подверглась масштабной атаке беспилотников. По данным военного ведомства, в период с 4:00 до 7:00 российские военные уничтожили 69 беспилотников самолетного типа и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».

Для отражения массированного налета были задействованы зенитные ракетные войска, истребительная и армейская авиация, а также мобильные огневые группы. В результате падения обломков сбитых аппаратов на территории Рязанского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано спасательными службами.