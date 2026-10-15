Фото: Рязанская епархия
Общество

В Рязань привезли частицу мощей святителя Николая Чудотворца

Анастасия Мериакри
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По благословению митрополита Рязанского и Михайловского Никодима в Крестовоздвиженский храм в Рязани доставили ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Святыня прибыла из Иоанно-Богословского монастыря.

Жители не только Дашково‑Песочни, но и других уголков города спешат помолиться великому чудотворцу у его мощей. Люди приходят в храм со своими проблемами, трудностями и надеждой на утешение, а некоторые — с благодарностью за уже полученную поддержку. Святителя Николая часто называют скорым помощником, и к нему обращаются как к заступнику, веря, что он слышит каждое искреннее прошение.

Святитель Николай, архиепископ Мир Ликийских, жил в IV веке и прославился многочисленными чудесами и любовью к людям. Он всегда был готов прийти на помощь в самых трудных ситуациях. На Руси его почитание так велико, что многие православные считают его «русским» святым, близким сердцу каждого верующего.

С понедельника по субботу утром и вечером, после Литургии, а в воскресные дни после ранней Литургии перед ковчегом проводятся молебны с чтением акафиста святителю Николаю. Святыня останется в Крестовоздвиженском храме до 12 ноября.

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