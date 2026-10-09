В Рязани директора компании обвиняют в сокрытии от налогов 5 млн рублей

В Рязани директора коммерческой организации обвиняют в сокрытии денежных средств на сумму более 5 млн рублей, которые должны были направить на погашение налоговой задолженности. Уголовное дело поступило в Московский районный суд города. Об этом сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По версии следствия, криминальное деяние происходило с июня по декабрь 2025 года. Руководитель предприятия организовал расчёты с контрагентами на сумму свыше 5 млн рублей. Эти деньги могли направить на погашение недоимки по налогам и сборам в бюджет.

Заместитель прокурора Рязанской области Александр Качуренко утвердил обвинительное заключение. После этого материалы передали в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 199.2 УК РФ. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до трёх лет.