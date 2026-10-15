Детская любовь рязанцев преодолела разлуку и переросла в брак

Елена Сорокина, глава рязанского отдела ЗАГС, рассказала трогательную историю о том, как детская любовь переросла в прочный брак. Денис и Дана поженились летом 2026 года, хотя их путь к алтарю начался гораздо раньше.

Молодые люди познакомились в 2019 году, когда были подростками. Это была искренняя и чистая детская любовь. Но жизнь развела их в разные стороны, и они пошли своими дорогами.

Четыре года спустя, в 2023 году, Денис решил возобновить общение с Даной. Они начали переписываться, вспоминая прошлое и узнавая друг друга заново. Однако, несмотря на это, когда Денис предложил ей выйти за него замуж, Дана восприняла это как шутку и отказалась.

Еще три года спустя, летом 2026 года, оба осознали, что их связывает нечто большее, чем просто симпатия. Когда Денис снова сделал предложение, на этот раз Дана согласилась без колебаний.

Елена Сорокина поздравила молодоженов: «Дорогие молодожёны, крепкого и счастливого вам брака! Пусть ваше чувство только крепнет!»