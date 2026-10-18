В Сасовском округе открыли новую детскую площадку

В селе Алёшино Сасовского округа состоялось открытие новой детской площадки. Объект возвели в рамках программы поддержки местных инициатив, сообщили в администрации округа.

На новой площадке обустроено мягкое покрытие, установлены игровые элементы, скамейки и урны, а территория обнесена ограждением. В церемонии открытия приняли участие заместитель главы администрации Наталья Фецер и Рамзан Баталов, который софинансировал проект.

Для юных жителей клуб «Кристалл» организовал эстафету. Кроме того, активисты «Движения первых» из Алёшинской школы высадили ели в честь открытия нового объекта.