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Общество

Борис Ясинский обсудил с руководством трубного завода планы развития

Олеся Чугунова
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Глава администрации Рязани Борис Ясинский продолжает серию встреч с представителями городского бизнес-сообщества. Очередной площадкой для диалога 17 октября стал Рязанский трубный завод, работающий на рынке уже более двух десятилетий.

Предприятие специализируется на выпуске электросварных труб различных сечений и размеров, сварной сетки и гнутого швеллера. Продукция завода широко востребована как в строительной отрасли, так и в промышленном производстве.

В ходе визита мэр отметил высокий уровень технического оснащения производственных линий.

«Вся выпускаемая продукция имеет необходимые сертификаты. Каждая труба подвергается стопроцентному неразрушающему контролю качества по всему периметру, а также проходит механические испытания в соответствии с требованиями ГОСТа», — подчеркнул Борис Ясинский.

Сегодня на заводе трудятся более 650 человек. В ближайших планах предприятия — открытие филиалов и освоение новых типоразмеров продукции. В рамках встречи с руководством завода глава администрации обсудил перспективы дальнейшего развития производства, а также вопросы, в которых предприятию может потребоваться поддержка городских властей.

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