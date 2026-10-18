Судья. Изображение сгенерировано нейросетью
Общество

Пожилой житель Сасовского района осужден за хранение патронов

Олеся Чугунова
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Сасовский районный суд с участием государственного обвинителя Сасовской межрайонной прокуратуры вынес приговор 70-летнему местному жителю, признав его виновным в незаконном хранении боеприпасов к огнестрельному оружию по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что приблизительно в 2011 году неустановленное лицо передало мужчине 50 патронов. Пенсионер принес их домой и поместил в сейф, где они хранились до момента обнаружения.

Суд назначил подсудимому наказание в виде шести месяцев ограничения свободы. Дополнительно установлены ограничения: запрет на выезд за пределы территории Сасовского округа, а также запрет на смену места жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа. Приговор пока не вступил в законную силу.

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