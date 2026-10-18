Житель Рязани отсудил у управляющей компании компенсацию за регулярные протечки крыши

Советский районный суд Рязани рассмотрел гражданское дело по иску местного жителя к ООО УК «Центр». Истец требовал взыскать с управляющей организации возмещение материального ущерба и морального вреда, причинённых заливом квартиры, а также неустойку и штраф.

Как установлено в ходе разбирательства, квартира истца расположена на верхнем этаже многоквартирного дома. Из-за ненадлежащего исполнения управляющей компанией обязанностей по содержанию кровли помещение неоднократно затапливало. Вода повредила отделку квартиры и находившееся в ней имущество, что подтверждается актами осмотра.

Суд отклонил возражения ответчика и пришёл к выводу, что материальный ущерб был причинён именно вследствие ненадлежащего содержания общим имуществом дома со стороны управляющей компании. Иск удовлетворён частично: в пользу жителя взысканы возмещение материального ущерба, штраф и судебные расходы, а также компенсация морального вреда, размер которой суд снизил до разумных пределов. Во взыскании неустойки отказано.

Решение суда пока не вступило в законную силу.