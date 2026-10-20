Погиб замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец

Министерство здравоохранения Рязанской области сообщает о скоропостижной кончине Владимира Хоминца, который занимал пост заместителя министра.

Владимир Хоминец начал свою карьеру в министерстве здравоохранения Рязанской области в 2017 году. За время работы он проявил себя как добросовестный специалист, который был важным членом команды. Коллеги отмечают, что Владимир разделял общую ответственность за работу системы здравоохранения и вместе с другими специалистами решал ключевые задачи, от которых зависело благополучие жителей Рязанской области.

В официальном заявлении министерства подчёркивается, что уход Владимира Хоминца стал большой утратой для всего коллектива.

«Трудно принять, что человека, с кем работали рядом, больше нет. В такие моменты особенно остро чувствуешь ценность человеческой жизни и невосполнимость потери.», — говорится в сообщении ведомства.

7инфо выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Хоминца.