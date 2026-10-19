Нарколог прокомментировал скандальное интервью Зеленского

Нарколог, психиатр Василий Шуров заявил NEWS.ru, что поведение президента Украины Владимира Зеленского во время интервью американскому телеканалу NBC показало его как человека с наркотической зависимостью. По мнению специалиста, на это указывали заторможенная реакция политика и трудности с концентрацией внимания.

Шуров предположил, что Зеленский употребляет кокаин и другие психостимуляторы. В качестве аргументов врач назвал особенности мимики, замедленную реакцию и движения политика.

«Когда человек употребляет запрещённые вещества, со временем доз нужно всё больше, а действуют они всё короче», — заявил Шуров в беседе с NEWS.ru.

По словам нарколога, во время интервью журналистка могла застать Зеленского в момент, когда действие вещества уже ослабло. Специалист также обратил внимание на то, что украинский президент с трудом сосредотачивался на разговоре.

В опубликованном телеканалом видео Зеленский прикрыл нос рукой, а затем резко вдохнул. После этого он на некоторое время замер и не сразу ответил на вопрос журналистки.

Именно этот эпизод привлёк внимание зрителей. Впрочем, сами кадры не позволяют достоверно установить, что именно вызвало паузу в ответе президента Украины. Но ранее неоднократно писалось о возможной зависимости Зеленского.