Фото: НТВ
Новости кино и ТВ

Группа «Рок-острова» покинула шоу «ВИА Суперстар!» 

Алексей Самохин
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В субботу на телеканале НТВ вышел четвёртый выпуск третьего сезона музыкального шоу «ВИА Суперстар!» (16+). За звание «суперстаров» борются 10 коллективов, пик популярности которых пришёлся на 80-90-е и нулевые. На этой неделе проект покинула группа «Рок-острова», сообщает пресс-служба телеканала. 

Участниками нового выпуска стали: группы «Белый орёл», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция Нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», ВИА «Весёлые ребята» и «Чингисхан» (Dschinghis Khan).

Тема четвёртого конкурсного дня получила название «Старые песни о главном»: участники вышли на сцену с композициями, которые известны каждому, и исполнили их на свой лад. Так, «Рок-острова» спели «Любовь, похожая на сон» Аллы Пугачёвой, «Белый орёл» – Hit the Road Jack Рея Чарльза, ВИА «Весёлые ребята» – «Ноктюрн» Муслима Магомаева, «Инь-Ян» – Chandelier певицы Sia, «Полиция Нравов – «Ты меня любишь» Александра Серова, «ПМ» исполнили песню «Однообразные мелькают» Николая Носкова, в основу которой легли стихи Николая Гумилёва, «Фабрика» – «Поговори со мною, мама» Валентины Толкуновой, «Чингисхан» – Despacito Луиса Фонси и Дэдди Янки, «Город 312» – «Три счастливых дня» Аллы Пугачёвой, «Самоцветы» – «Тополя» Екатерины Шавриной.

Кресла судей заняли телеведущая Лера Кудрявцева, музыкальный критик Сергей Соседов, певец Стас Пьеха и певица Маша Распутина, подменившая Ирину Понаровскую в этой программе.

По итогам четырёх выпусков лидером стала группа «Город 312», набравшая 34 балла. Второе место разделили «Инь-Ян» и «Самоцветы» – у них по 31 баллу. На третьем месте расположился коллектив «ПМ» с 30 баллами. За ним – «Полиция Нравов» с 29 баллами. Следом – «Чингисхан» с 28 баллами. Затем – «Белый орёл» и «Фабрика» – они набрали по 27 баллов. На последнем месте оказались ВИА «Весёлые ребята» и «Рок-острова» с 25 баллами.

Напомним, по правилам проекта, если группа два выпуска подряд наберёт наименьшее количество баллов и окажется на последней строчке турнирной таблицы, она покинет шоу. Если же на последней строчке турнирной таблицы окажутся сразу несколько конкурсантов, то члены жюри должны проголосовать за того, кого они хотят оставить в проекте. В случае, если их мнения разделятся поровну, то окончательное решение примет ведущая Наташа Королёва. На этот раз благодаря голосам членов жюри ВИА «Весёлые ребята» вышел из зоны риска и остался в шоу. Также один раз за весь сезон судьи могут спасти один коллектив, но только в том случае, если решение будет единогласным. Однако Сергей Соседов проголосовал против того, чтобы «Рок-острова» оставались в шоу, поэтому группа покинула проект.

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