Завершились съемки фильма «Крокодил Петрович»

5 августа 2027 года на большие экраны выйдет семейная приключенческая кинокартина — «Крокодил Петрович». За производство фильма отвечают Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ. Об этом сообщила пресс-службаканала.

Генеральными продюсерами проекта выступили Сарик Андреасян, Гевонд Андреасян, Тина Канделаки, Марина Разумова, Аркадий Водахов, Борис Ханчалян, Сергей Косинский и Всеволод Жаров. Режиссёром стал Денис Гуляр. Дистрибьютор — «Атмосфера кино».

Девятилетняя Соня и представить не могла, что переезд из большого города в тихую деревню обернется самым невероятным приключением в её жизни. Ведь в старом семейном доме скрывается необычный обитатель — говорящий крокодил Петрович, у которого свои привычки, правила и совсем непростой характер.

Их неожиданное знакомство становится началом череды забавных происшествий, удивительных открытий и настоящих испытаний. Но смогут ли девочка и своенравный крокодил найти общий язык, когда привычный мир окажется под угрозой?

«Крокодил Петрович» — большая семейная история о невероятной дружбе, смелости и о том, что настоящая семья — это не только те, с кем ты связан кровными узами, но и те, кого выбираешь сердцем.

В фильме сыграли Ульяна Квитовская, Станислав Бондаренко, Алина Ланина, Екатерина Моргунова, Михаил Горевой, Ульяна Медведева, Константин Каримов, Оливия Минц и другие.

Съёмки фильма проходили в Подмосковье, Тверской области, а также в павильоне Киностудии имени Горького.

Тина Канделаки, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», директор ТНТ: «Для нашего поколения самый известный крокодил — конечно, Гена. Он научил нас, что даже с крокодилом можно дружить, и эту любовь мы передаём своим детям. Но мне хочется, чтобы у них появлялись и собственные герои, с которыми уже они будут знакомить следующее поколение. У Петровича для этого есть всё: характер, обаяние и совершенно невероятная дружба с маленькой девочкой. Как мама я очень внимательно отношусь к тому, с каких историй начинается знакомство ребёнка с кино. Мне важно, чтобы он видел на экране доброту, учился дружить, сопереживать, верить в хорошее. Именно такое семейное кино мы и хотим создавать — чтобы родители с удовольствием приводили на него детей, а потом вместе его обсуждали».

Сарик Андреасян, продюсер фильма «Крокодил Петрович»: «Для нас “Крокодил Петрович” — это прежде всего добрая семейная история о дружбе, доверии и умении принимать тех, кто на тебя не похож. Нам хотелось создать яркое, смешное и трогательное кино, которое будет одинаково интересно и детям, и взрослым. За приключениями необычного крокодила скрывается простая, но очень важная мысль: настоящая семья — это не только те, кто рядом с тобой с рождения, но и те, кого ты впускаешь в своё сердце. Уверен, что Петрович станет героем, которого полюбят зрители всех возрастов».

«Моя героиня Соня очень жизнерадостная и любопытная, но переезд с родителями в деревню ей совсем не по душе. Она ничего не знает о деревенской жизни, боится всего нового и поэтому немного робеет перед местными ребятами. Мне кажется, мы с ней очень похожи!», — поделилась Ульяна Квитовская.

«Мой герой увлечен своими планами на будущее всей семьи. Но встреча с Крокодилом Петровичем заставляет его многое пересмотреть. Именно тема отношений родителей и детей мне и откликнулась в этой истории. За повседневными заботами взрослые иногда не замечают чувств и интересов ребенка, не слышат его. Это всегда актуально, и об этом нужно напоминать. Мне самому, как папе ещё маленьких девочек, полезно посмотреть на себя со стороны, чтобы быть внимательнее к ним и лучше их понимать», — отметил Станислав Бондаренко.

«Мне кажется, “Крокодил Петрович” нашёл золотую середину между сказкой и историей о современной семье. Здесь нет заимствованных сюжетов и знакомых героев, зато есть фантастика, современные дети и родители с понятными нам проблемами. Действие переносится из города в деревню, где дети прекрасно проводят время на природе и без гаджетов, потому что там нет интернета. Здорово, что деревенская жизнь открывается им через красоту и приключения. А сам крокодил Петрович удивительно обаятельный! Мне нравятся истории, в которых появляются новые персонажи, способные влюбить в себя подрастающее поколение», — рассказала Алина Ланина.