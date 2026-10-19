На Солотчинском шоссе в Рязани будут ремонтировать дорогу по ночам

В Рязани с 19 по 30 октября запланировали замену асфальтобетонного покрытия на Солотчинском шоссе. Работы пройдут на участке от моста через Оку до поста ГАИ. Об этом сообщили в Минтрансе Рязанской области.

Протяжённость ремонтируемого отрезка составляет 1,7 километра. Дорожные работы будут проводить в ночное время — с 21:00 до 06:00.

В региональном Минтрансе призвали водителей быть внимательнее при движении по этому участку и соблюдать правила дорожного движения. В ведомстве также извинились за возможные временные неудобства, связанные с ремонтом.