В Рязани мотоциклист погиб при столкновении с Toyota Avensis

В Рязани вечером 18 октября произошло смертельное ДТП с участием мотоцикла и легкового автомобиля. В результате столкновения погиб 28-летний местный житель, управлявший мотоциклом «Охо». Подробности происшествия сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.
Авария произошла примерно в 18:20 на 192-м километре автодороги М5 «Урал». По предварительной информации, мотоциклист столкнулся с автомобилем Toyota Avensis, которым управлял 43-летний житель Рязани.
От полученных травм 28-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства аварии.