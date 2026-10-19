Путин одобрил кадровые перестановки в правительстве РФ

Владимир Путин провёл рабочую встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным. Помимо актуальных вопросов социально-экономического развития России, руководители страны обсудили возможные кадровые изменения в правительстве. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Михаил Мишустин представил президенту свои предложения по ряду перестановок. Владимир Путин поддержал инициативы главы кабмина.

В сообщении о встрече не уточняется, какие именно должности могут измениться и кто из чиновников может покинуть свой пост или получить новое назначение. Имена возможных участников кадровых перестановок также не приводятся.

Подробности в своём канале сообщил корреспондент кремлёвского пула Александр Юнашев. Среди возможных изменений — новые должности для Антона Силуанова, Андрея Никитина и Олега Кожемяко, а также смена руководителя министерства транспорта.

Какие изменения предложили в правительстве

Согласно информации Юнашева, нынешний министр финансов Антон Силуанов может получить статус заместителя председателя правительства. Таким образом, глава Минфина войдёт в число вице-премьеров.

На должность заместителя председателя правительства, курирующего в том числе развитие транспортного комплекса, предложили министра транспорта Андрея Никитина. Он должен занять место Виталия Савельева, который ушёл работать в Государственную думу.

Ещё одно предложение касается губернатора Приморского края Олега Кожемяко. Его кандидатуру выдвинули на пост заместителя председателя правительства — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе. На этой должности он может сменить Юрия Трутнева.

Кто может возглавить Минтранс

Изменения затрагивают и аппарат правительства. Заместителем председателя правительства — руководителем Аппарата Правительства готовится стать первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова.

На должность министра транспорта предложили руководителя Росавиации Дмитрия Ядрова. Если кандидатуру поддержат, он возглавит ведомство вместо Андрея Никитина.

Таким образом, предложения Михаила Мишустина охватывают сразу несколько направлений работы правительства: финансы, транспорт, организацию работы аппарата кабмина и координацию Дальневосточного федерального округа.