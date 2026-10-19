Водитель квадроцикла погиб в Михайловском округе, пассажир травмирован

Поздно вечером 16 октября в деревне Красное Михайловского округа произошло смертельное ДТП с квадроциклом. По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина погиб на месте, а его 26-летний пассажир получил травмы.

Авария произошла примерно в 23:45 возле дома № 85. За рулём квадроцикла «Хволф» находился житель Тульской области.

В результате опрокидывания водитель получил смертельные травмы. Пассажиру оказали медицинскую помощь.

По факту происшествия сотрудники полиции проводят проверку. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.