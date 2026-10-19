Астролог Володина ответила на самый бесполезный вопрос

Астролог Василиса Володина опубликовала видео, в котором ответила на «самый бесполезный вопрос», который ей задают регулярно. Женщины интересуются, на какую фамилию составлять гороскоп: на девичью, или на фамилию мужа?

«Есть самый бесполезный вопрос, который мне задают из года в год, хотя ответ на него всегда один: неважно, — заявила Володина. — Кто-то пустил слух, что правильно составлять гороскоп на девичью фамилию, и теперь я получаю ворох бессмысленных писем: указывать при заказе фамилию мужа или мою девичью?».

По её словам, астролог составляет и трактует натальную карту по положению планет в момент рождения. Фамилия для расчёта гороскопа не нужна, никакая.

И ещё одно важное уточнение от астролога. Оно касается точного определения знака зодиака, под которым родился человек.

«Стоит только мне выпустить прогноз на месяц, всегда шквал комментариев: «Почему у вас, Василиса Телец, начинается девятнадцатого апреля, а я всегда себя Овном считала?» И так, по всем знакам», — рассказала Володина.

По её словам, солнце каждый год входит в знаки зодиака в разное время и в разные даты. Также нужно учитывать, что в разных городах земного шара это могут быть разные сутки. В Москве 20 марта, а в Нью-Йорке ещё девятнадцатое. И если вы родились на стыке двух знаков, точно вычислить свой можно только зная день, месяц, год, часы и место своего рождения.

«В современную эпоху, в разные годы, в разных точках земного шара, солнце может входить в Овен 19, 20 или 21 марта и оставаться там до 20 апреля», — сообщила Володина в видео.