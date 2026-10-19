Врач Кабычкин предупредил о жутких последствиях привычки лежать с телефоном

Привычка читать новости лёжа на диване или пользоваться ноутбуком в неудобной позе может негативно сказаться на самочувствии. Заслуженный врач России, вертеброневролог, мануальный терапевт и рефлексотерапевт Андрей Кабычкин предупредил: длительное напряжение мышц шеи способно привести к неприятным симптомам, а использование гаджетов перед сном может мешать нормальному засыпанию.

Как телефон влияет на шею и сон

По словам Андрея Кабычкина, когда человек долго листает ленту новостей лёжа, мышцы шеи остаются в постоянном напряжении. Врач считает, что такое положение может способствовать отёку тканей и нарушению кровообращения в позвоночной артерии, которая снабжает кровью мозжечок.

Среди возможных последствий специалист называет головокружение, шаткость походки, ухудшение самочувствия и проблемы со сном. По мнению врача, люди часто недооценивают влияние привычной позы на организм.

Отдельную проблему представляет использование смартфона или ноутбука непосредственно перед сном. Как объясняет Кабычкин, мозг продолжает активно работать и не успевает подготовиться к отдыху. В результате могут возникнуть трудности с засыпанием и бессонница.

Врач также обращает внимание на то, что люди нередко пытаются решить проблемы со сном с помощью лекарств, включая снотворные средства и антидепрессанты. А стоит задуматься о повседневных привычках, которые могут влиять на самочувствие.

Как снизить нагрузку на организм

Андрей Кабычкин рекомендует не отказываться от гаджетов полностью, а изменить подход к их использованию. В частности, он советует работать с телефоном в правильном положении не дольше 30–40 минут за один подход и следить за осанкой.

Не менее важны регулярные прогулки и физическая активность. Для поддержания здоровья, по словам специалиста, не обязательно заниматься спортом или выполнять сложные упражнения. Врач предлагает выбирать доступные виды активности: ходьбу, в том числе со скандинавскими палками, танцы или несложную гимнастику на свежем воздухе. Уделять внимание физическим нагрузкам он советует два-три раза в неделю.

Правило 90 градусов для работы за компьютером

Тем, кто подолгу сидит за компьютером, Кабычкин рекомендует соблюдать так называемое правило 90 градусов. Оно помогает организовать рабочее место так, чтобы уменьшить лишнюю нагрузку на мышцы и суставы.

Основные рекомендации врача:

Спина и тазобедренные суставы: угол между туловищем и бёдрами должен составлять около 90 градусов.

Ноги: колени следует согнуть примерно под прямым углом, а стопы поставить на пол.

Руки: плечи должны оставаться расслабленными, предплечья — лежать на подлокотниках кресла на уровне поверхности стола.

Монитор: расстояние от глаз до экрана должно составлять 40–60 сантиметров.

Кроме того, специалист советует следить за остротой зрения, особенно после 40 лет. Если человек начинает постоянно придвигаться к экрану или, наоборот, отодвигаться от него, это может указывать на проблемы со зрением.

По словам Кабычкина, подобные изменения положения тела способны дополнительно нагружать мышцы спины, затылка и шеи. Поэтому важно не только правильно организовать рабочее место, но и своевременно проверять зрение.