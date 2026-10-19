Сенатор Карасин высказался о встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина по Украине

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин допустил проведение встречи лидеров России, США и Китая для обсуждения украинского кризиса. По его мнению, такой саммит может создать условия для дальнейшего продвижения переговорного процесса. Об этом сенатор заявил в беседе с «Газетой.Ru».

Карасин считает, что развитие ситуации вокруг Украины позволяет рассматривать встречу на высшем уровне как один из возможных шагов к урегулированию кризиса. По его словам, лидерам трёх крупнейших государств следует обсудить сложившееся положение и оценить дальнейшие перспективы.

«Отмечу, что общая тональность развития дел вокруг украинского кризиса соответствует тому, чтобы на серьезном уровне, на уровне лидеров трех крупнейших государств, встретиться и обсудить создавшуюся ситуацию», — подчеркнул сенатор.

По словам Карасина, участникам такой встречи необходимо взвесить имеющиеся возможности, опасности и риски. Кроме того, лидерам предстоит определить сценарий, по которому можно будет двигаться дальше в вопросе урегулирования ситуации вокруг Украины.

При этом дипломат подчеркнул, что конкретного решения о проведении саммита пока нет. Для встречи должны быть готовы все три лидера, а её участникам предстоит согласовать место и время.

«Это вполне реально. Однако повторю: нужно подождать конкретного решения и готовности всех трех лидеров встретиться в названном месте и в названное время. Давайте подождем. Об этом будет объявлено», — заявил Карасин.

Возможность трёхсторонней встречи ранее прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью газете The Wall Street Journal он заявил, что Россия, США и Китай допускают проведение такого саммита.

Вместе с тем, по словам Пескова, пока нет чёткого понимания ни относительно самой встречи, ни относительно её возможной повестки. Все три стороны признают гипотетическую возможность саммита, однако конкретные договорённости ещё не определены.