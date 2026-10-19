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Общество

Мошенники превращают iPhone в «кирпич» под видом установки ChatGPT

Алексей Самохин
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Мошенники придумали новую схему обмана владельцев iPhone: под видом установки ChatGPT они блокируют смартфоны и требуют деньги за восстановление доступа. По данным Telegram-канала «База», злоумышленники рекламируют свои услуги в популярных каналах и обещают за несколько тысяч рублей помочь обойти ограничения.

Сценарий выглядит просто. Пользователю предлагают выполнить несколько действий, чтобы установить приложение, но вместо этого вынуждают войти в Apple ID с чужими учетными данными. После ввода информации iPhone выключается, а владелец теряет доступ к устройству.

Затем с пострадавшим связывается мошенник и требует 10 тысяч рублей за разблокировку телефона. Он утверждает, что перепрошивка и сброс настроек не помогут, а заодно пытается запугать жертву, заявляя, что видит ее геолокацию.

Одна из пострадавших, Виктория, отказалась платить выкуп и обратилась в поддержку Apple, приложив доказательства произошедшего. Почти неделю она ждала ответа компании.

По информации «Базы», в других подобных случаях пользователи не всегда получали помощь от Apple. В сервисных центрах восстановление доступа может обойтись дорого: некоторые мастера просят за работу сумму, равную половине стоимости смартфона.

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