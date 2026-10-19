Общество

Китайцы взяли проект школы в Рязани и предложили, как удешевить строительство на 40%

Алексей Самохин
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Китайские проектировщики предложили технологию строительства типовых школ в России, которая позволит сократить расходы на 40%, а сроки работ — до 12–14 месяцев. За основу они взяли проект учебного заведения на 1650 мест, построенного в Рязани. Об этом РИА Недвижимость рассказал заместитель руководителя аппарата Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Павел Малахов.

Разработку выполнил научно-исследовательский институт, входящий в Китайскую корпорацию строительных технологий CBTGC. Специалисты оптимизировали российский проект по заказу НОСТРОЙ, предложив заменить традиционную монолитную конструкцию префаб-технологиями.

Исходный проект предусматривает возведение здания площадью более 30 тысяч квадратных метров. Средний срок строительства такой школы составляет 18 месяцев, а класс энергоэффективности — B.

По оценке китайских специалистов, применение сборных конструкций позволит сократить продолжительность работ до 12–14 месяцев. Потребность в рабочей силе уменьшится на 45%, а затраты на строительство снизятся на 40%, сообщил Малахов.

Отказ от монолитной технологии должен сократить объем работ непосредственно на строительной площадке. Кроме того, строители смогут меньше зависеть от погодных условий и снизить риск ошибок при заливке монолитных конструкций зимой.

Почему здания предлагают собирать как автомобили

В Китае активно развивают подход, который предполагает строительство зданий по принципу автомобильного производства. Инициативу реализуют при участии Министерства жилищного строительства и городского и сельского развития КНР.

«Дома собираются по модели автомобильной промышленности», — пояснил Малахов.

Основой здания становится несущий каркас (в машине это цельносваренный корпус), который выполняет функцию главной конструкции. На него устанавливают различные модули, формирующие остальные элементы сооружения.

Китайские проектировщики предложили применить аналогичный принцип при возведении типовых российских школ. По словам представителя НОСТРОЙ, предложенные решения соответствуют отечественным законодательным требованиям и строительным нормам.

Новая технология, как утверждают разработчики, позволит повысить класс энергоэффективности школы с B до A. Энергопотребление здания при этом может сократиться на 30%.

Еще одним преимуществом станет создание цифрового аналога объекта. Такая модель поможет эффективнее эксплуатировать здание после завершения строительства.

НОСТРОЙ намерен представить предложения китайских проектировщиков Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства России. Объединение рассчитывает, что разработку смогут включить в ведомственный банк типовых проектов.

Сколько стоит типовая школа в России

По словам Малахова, средняя стоимость строительства типовой школы составляет около 1,5 млрд рублей. Такие расходы возникают как при реализации проектов комплексного освоения территорий, так и при муниципальном финансировании.

Участники инвестиционно-строительного рынка заинтересованы в технологиях, которые позволят уменьшить затраты на возведение учебных заведений. Предложение китайских специалистов может стать одним из вариантов оптимизации расходов, если его включат в российский банк типовых проектов.

В Рязани в последнее время есть проблемы со строительством школ. Например, в ДПР-7, в посёлке Семчино. Из-за роста цен увеличивается стоимость работ, а контракт с подрядчиком заключается на определенную по результатам тендера сумму. В результате у строителей возникают трудности. 

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