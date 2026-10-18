Священник Ефанов объяснил, почему Бог не всегда спасает от смерти

Протоиерей Андрей Ефанов ответил на вопрос читательницы журнала «Фома», которая усомнилась в вере после просмотра фильма о военнослужащих, вернувшихся с СВО. Женщину потряс рассказ одного из героев о гибели товарищей, молившихся перед боем. Священник объяснил, почему, с точки зрения христианства, молитва не означает защиты от любых опасностей.

Валерия рассказала, что военнослужащий после пережитого перестал верить в Бога. Мужчина признался, что не понимает, почему его товарищи обращались к Богу за помощью, но погибли от удара беспилотника прямо у него на глазах.

Читательница призналась, что эти слова не дают ей покоя. Она спросила священника, почему Бог не уберегает тех, кто просит Его о защите.

Почему верующие не всегда видят ответ на молитвы

Протоиерей Андрей Ефанов назвал вопрос сложным и признал, что многие люди задумываются над ним. По словам священника, человеку трудно понять Божий промысел, когда происходящее кажется несправедливым.

В качестве примера он пересказал историю из патерика — сборника рассказов о жизни христианских подвижников. Найти оригинал этой истории священник не смог, поэтому передал её по памяти.

Один из послушников находился в городе по необходимости и увидел пышные похороны нечестивого правителя. Вернувшись в келью, он обнаружил, что его старца растерзал лев.

Потрясённый случившимся, послушник обратился к Богу с молитвой и попросил объяснить, почему события сложились именно так. Ему явился ангел и рассказал, что правитель за всю жизнь совершил одно доброе дело, за которое получил воздаяние на земле. Старец же однажды совершил тяжкий грех и понёс наказание за него, чтобы предстать перед Богом с очищенной душой.

Протоиерей допустил, что смерть военнослужащих, которые полностью уповали на Бога, может иметь неизвестный людям духовный смысл. При этом он подчеркнул, что людям не дано знать все пути Божьего промысла.

По мнению священника, земную жизнь нельзя считать единственным мерилом справедливости. В христианском понимании существование человека не заканчивается физической смертью, а потому оценивать всё происходящее исключительно с позиции земного благополучия неправильно.

Ефанов пояснил, что телесная смерть, согласно христианскому учению, не так страшна, как гибель души. Он считает, что близость к Богу важнее долгой жизни, если человек при этом отдаляется от спасения.

Почему не стоит отказываться от веры из-за страданий

Священник признал, что столкновение с трагедией и кажущейся несправедливостью может привести к разочарованию в вере. Однако, по его словам, именно вера в Бога помогает человеку справляться с такими сомнениями.

«Одно можно сказать с уверенностью. Жизнь человека не завершается здесь, на земле, — отметил священник. — И поэтому нельзя строить свои предположения о высшей справедливости с точки зрения земного благополучия, мы ведь с вами не протестанты. Телесная смерть человека не так страшна, как смерть души. И лучше предстать пред Богом тогда, когда мы максимально к Нему близки, чем прожить долгую жизнь, но при этом отдалиться от спасения.

Да, видя кажущуюся несправедливость, легко разочароваться в вере. Но если мы в своей вере в Бога научимся доверять Ему, тогда разочарования не будет».