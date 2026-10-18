Директор лесозаготовительной фирмы в Сасово оштрафован на 120 тысяч за долги по зарплате

Мировой суд вынес обвинительный приговор руководителю одной из коммерческих организаций города Сасово. Бизнесмен признан виновным в невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Информацию об этом предоставила пресс-служба межрайонной прокуратуры.

В ходе разбирательства было установлено, что в период с 1 января по 30 апреля 2025 года директор предприятия, занимающегося лесозаготовкой, умышленно не выплачивал жалование восьми своим работникам. Общая сумма задолженности составила не менее 1 миллиона 95 тысяч рублей. Отмечается, что при этом финансовые средства у руководителя имелись.

В судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде денежного штрафа в размере 120 тысяч рублей. На данный момент приговор мирового судьи еще не вступил в законную силу.