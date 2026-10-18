Коц объяснил, как VK защитил дата-центр от дрона в Ленобласти

Военкор Александр Коц рассказал, как стальной каркас над дата-центром VK в Ленинградской области мог защитить серверное оборудование от удара беспилотника. По его оценке, дрон взорвался на металлической конструкции и не достиг оборудования. Утром сервисы компании продолжили работать в штатном режиме.

Коц обратил внимание на опубликованные фотографии объекта. На них виден каркас из стальных труб над крышей, где расположена система охлаждения серверов. На ночном снимке заметна вспышка непосредственно на конструкции. Беспилотник столкнулся с защитным каркасом и взорвался, оставив на нём вмятину.

Коц назвал такой подход примером ответственного отношения бизнеса к безопасности. По его мнению, компании не стали дожидаться, пока атака затронет их инфраструктуру, а заранее предусмотрели дополнительную защиту.

Военкор отмечает, что установка металлического каркаса обходится значительно дешевле возможного ремонта серверного оборудования и устранения последствий сбоя. При этом даже относительно простая конструкция может снизить риск серьёзных повреждений.

Коц подчеркнул, что атаки на инфраструктурные объекты способны нарушить работу привычных гражданских сервисов. Полагаться исключительно на средства противовоздушной обороны, по его мнению, недостаточно: защитить таким способом каждый склад, логистический центр, дата-центр или подстанцию невозможно.

Военкор напомнил, что несколькими днями ранее похожая конструкция помогла защитить дата-центр Сбера. Теперь, по его словам, аналогичный подход продемонстрировал свою эффективность на объекте VK.

«Тем, кто ещё ждёт указаний сверху, стоит посмотреть на этот опыт», — пишет Коц.