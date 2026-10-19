Удары по дата-центрам могут привести к сбоям в работе финансовых сервисов, задержкам денежных переводов и проблемам с доступом к счетам. Такие объекты обеспечивают хранение информации в базах данных и участвуют в работе систем, связанных с финансовыми операциями и сделками с недвижимостью. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

По его словам, дата-центры относятся к критической инфраструктуре, поэтому атаки на них способны затронуть интересы широкого круга граждан. Эксперт назвал подобные действия примером государственного терроризма.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 октября Вооруженные силы Украины провели массированную атаку на Ленинградскую область. Одной из целей стал дата-центр VK.

Матвийчук отметил, что повреждение подобной инфраструктуры может осложнить проведение финансовых операций. Среди возможных последствий он перечислил блокировку счетов и задержки денежных переводов.

Комментируя ситуацию, эксперт заявил, что украинская сторона наносит ущерб российской инфраструктуре, но при этом сама сталкивается с последствиями ответных ударов.

«Да, они атакуют наши дата-центры, но ответы наши намного мощнее и более разрушительны. На сегодня полностью ликвидирована чугунолитейная промышленность Украины, разрушены центры обработки данных компаний «Омега Телеком» и «Киевстар», логистический центр «Новая почта» и другие объекты», — сказал Матвийчук.

Кроме того, Матвийчук связал действия украинского руководства с политической ситуацией вокруг президента Владимира Зеленского. По мнению эксперта, Зеленский пошел ва-банк после того, как президент США Дональд Трамп объяснил ему, что тот должен уйти в отставку.

Есть и ещё одна проблема, с которой столкнулись пользователи ВКонтакте после ударов. У многих перестала корректно отображаться лента постов. Свежие сообщения отображаются не у всех. Но, согласитесь, это не самое страшное для обычного жителя Рязани.