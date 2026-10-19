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Новости России

Экс-жена Мавроди накопила более полумиллиона долгов — SHOT

Алексей Самохин
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Бывшая супруга создателя финансовой пирамиды МММ Сергея Мавроди задолжала налоговой 655 тысяч рублей. По данным SHOT, ведомство взыскивает деньги с 57-летней Елены через судебных приставов. При этом в последние годы женщина размещала в банках сотни миллионов рублей и потратила почти 5 млн рублей на услуги салона красоты.

В 2022 году Елена зарегистрировала ИП, чтобы заниматься производством кино и рекламой. Однако уже через год закрыла бизнес. В 2025-м она попыталась вернуться к работе и искала должность финансового директора. Среди своих навыков женщина указывала умение убеждать, презентовать продукты и эффектно поздравлять со сцены.

Елена владеет недвижимостью в Москве. По информации SHOT, ее квартира на Комсомольском проспекте стоит около 35 млн рублей. Жилье в Хамовниках она приобрела еще в 1993 году, когда состояла в отношениях с будущим основателем финансовой пирамиды.

Банковские вклады бывшей супруги Мавроди за последние годы достигли еще более внушительных сумм. С 2023 по 2025 год она внесла на счета 201 млн рублей и получила около 20 млн рублей процентов.

Значительные суммы Елена потратила и на уход за собой. По данным SHOT, она посетила любимый салон красоты более двух тысяч раз. Маникюр, косметология и массаж обошлись ей в общей сложности в 4,8 млн рублей.

Как Елена познакомилась с создателем МММ

Будущие супруги встретились в 1992 году на съемках телевизионного конкурса «Утренняя звезда». Сергей Мавроди входил в состав жюри, а Елена, которая к тому времени стала вице-мисс Запорожья, выступала на сцене.

Позже она победила в конкурсе «Королева МММ» и возглавила модельное агентство «МММ-моделс». В 1993 году Елена и Сергей поженились. Через три года у них родилась дочь Екатерина.

После развода в 2005 году бывшая супруга Мавроди практически исчезла из публичного пространства. В какой-то момент даже появились предположения, что она могла сменить фамилию и внешность, чтобы избежать лишнего внимания.

Закрытый образ жизни выбрала и дочь пары. Сейчас Екатерине 30 лет, она носит фамилию матери и работает в сфере копирайтинга и связей с общественностью.

Как рухнула финансовая пирамида МММ

Сергей Мавроди создал одну из крупнейших финансовых пирамид в истории России. В 1994 году компания МММ выпустила билеты с портретом основателя, которые в народе прозвали «валютой Мавроди».

Стоимость билетов устанавливал сам предприниматель, регулярно повышая курс. Вкладчикам обещали доходность до 1000% годовых, а выплаты первым участникам обеспечивали за счет денег, поступавших от новых клиентов.

Такая схема работала, пока сохранялся постоянный приток средств. Когда поток новых вложений иссяк, пирамида рухнула, билеты обесценились, а миллионы людей потеряли свои сбережения.

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