Анатолий Вассерман прокомментировал атаку беспилотников на российские регионы и объяснил, почему, по его мнению, противники России продолжают проверять возможности российской обороны. Эрудит и уроженец Одессы отдельно обратил внимание на сообщения об использовании воздушного пространства Латвии и рассказал, почему Москва учитывает реакцию других государств при выборе ответных мер.

По мнению Вассермана, нынешние атаки могут продолжиться, поскольку противники России рассчитывают найти уязвимые места в ее обороне.

«К сожалению, в угол загнана только одна крыса из целой стаи, — заявил эрудит. — Эта крыса называется террористическая организация Украина. А вот те, кто против нас этой организацией воюет, все еще надеются нащупать какой-то способ победы».

Вассерман считает, что страны, поддерживающие Киев, продолжают искать возможности для давления на Россию. Для этого они и проверяют, как работает российская оборона и какой может быть реакция на новые атаки.

Отдельно эксперт остановился на маршруте беспилотников, атаковавших Ленинградскую область. По его словам, дроны шли через территорию Латвии, где объявляли воздушную тревогу на случай их падения. Вассерман считает, что предоставление воздушного пространства для атак на третью страну может рассматриваться как соучастие в агрессии.

«Использование воздушного пространства одной страны другой для агрессии против третьей страны — это значит, что страна, предоставившая свое воздушное пространство, оказывается соучастником агрессии», — пояснил он.

Эрудит полагает, что отсутствие немедленного ответа на подобные действия может укреплять уверенность западных стран в возможности действовать без последствий.

По его мнению, противники России рассчитывают использовать такие ситуации, чтобы избежать прямой ответственности за свои действия. Вассерман допускает, что подобная тактика продолжится, пока Москва не даст ответ, который изменит эти расчеты.

При этом эксперт заявил, что дальнейшее развитие событий трудно предсказать. Он подчеркнул, что выбор ответных мер связан не только с действиями противников, но и с тем, как их оценивают другие государства.

Вассерман объяснил сдержанность Москвы стремлением показать другим странам, что Россия не начинает агрессию, а отвечает на действия противника.

«Мы будем действовать так, чтобы страны, как сейчас говорят, мирового большинства видели, что мы не нападаем, а только отвечаем», — заявил он.

По словам эксперта, международная реакция имеет для России большое значение. Вассерман обратил внимание на то, что государства, действующие против Москвы, представляют менее половины мирового валового продукта, менее четверти мирового материального производства и менее одной восьмой населения планеты.

Он подчеркнул, что валовой продукт не так просто искусственно увеличить с помощью бухгалтерских манипуляций. Поэтому, считает эрудит, экономические показатели позволяют оценить масштаб влияния этих стран на мировую экономику.

Вассерман полагает, что России выгоднее сохранять поддержку государств, которые не присоединились к противостоянию с ней. Именно этим он объясняет необходимость учитывать международное общественное мнение при принятии решений.