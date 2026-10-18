Freepik AI
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Алексей Самохин
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Анатолий Вассерман прокомментировал атаку беспилотников на российские регионы и объяснил, почему, по его мнению, противники России продолжают проверять возможности российской обороны. Эрудит и уроженец Одессы отдельно обратил внимание на сообщения об использовании воздушного пространства Латвии и рассказал, почему Москва учитывает реакцию других государств при выборе ответных мер.

По мнению Вассермана, нынешние атаки могут продолжиться, поскольку противники России рассчитывают найти уязвимые места в ее обороне.

«К сожалению, в угол загнана только одна крыса из целой стаи, — заявил эрудит. — Эта крыса называется террористическая организация Украина. А вот те, кто против нас этой организацией воюет, все еще надеются нащупать какой-то способ победы».

Вассерман считает, что страны, поддерживающие Киев, продолжают искать возможности для давления на Россию. Для этого они и проверяют, как работает российская оборона и какой может быть реакция на новые атаки.

Отдельно эксперт остановился на маршруте беспилотников, атаковавших Ленинградскую область. По его словам, дроны шли через территорию Латвии, где объявляли воздушную тревогу на случай их падения. Вассерман считает, что предоставление воздушного пространства для атак на третью страну может рассматриваться как соучастие в агрессии.

«Использование воздушного пространства одной страны другой для агрессии против третьей страны — это значит, что страна, предоставившая свое воздушное пространство, оказывается соучастником агрессии», — пояснил он.

Эрудит полагает, что отсутствие немедленного ответа на подобные действия может укреплять уверенность западных стран в возможности действовать без последствий.

По его мнению, противники России рассчитывают использовать такие ситуации, чтобы избежать прямой ответственности за свои действия. Вассерман допускает, что подобная тактика продолжится, пока Москва не даст ответ, который изменит эти расчеты.

При этом эксперт заявил, что дальнейшее развитие событий трудно предсказать. Он подчеркнул, что выбор ответных мер связан не только с действиями противников, но и с тем, как их оценивают другие государства.

Вассерман объяснил сдержанность Москвы стремлением показать другим странам, что Россия не начинает агрессию, а отвечает на действия противника.

«Мы будем действовать так, чтобы страны, как сейчас говорят, мирового большинства видели, что мы не нападаем, а только отвечаем», — заявил он.

По словам эксперта, международная реакция имеет для России большое значение. Вассерман обратил внимание на то, что государства, действующие против Москвы, представляют менее половины мирового валового продукта, менее четверти мирового материального производства и менее одной восьмой населения планеты.

Он подчеркнул, что валовой продукт не так просто искусственно увеличить с помощью бухгалтерских манипуляций. Поэтому, считает эрудит, экономические показатели позволяют оценить масштаб влияния этих стран на мировую экономику.

Вассерман полагает, что России выгоднее сохранять поддержку государств, которые не присоединились к противостоянию с ней. Именно этим он объясняет необходимость учитывать международное общественное мнение при принятии решений.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Мотоциклист погиб при лобовом столкновении на Южной окружной
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Новости России

Басков остановил юбилейный концерт из-за конфуза на сцене

Народный артист России Николай Басков был вынужден остановить юбилейный...
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Новости России

Тело погибшего в египетском отеле 11-летнего ребенка из России не отдают родителям

Вечером, после ужина, мальчик качался в гамаке на территории отеля. Внезапно он упал на газон, где находился электрический кабель, проложенный без каких-либо предупреждающих знаков. В результате ребенок получил смертельный удар током.
Темы
Общество

Священник Ефанов объяснил, почему Бог не всегда спасает от смерти

Протоиерей Андрей Ефанов ответил на вопрос читательницы, которую потряс рассказ вернувшегося с СВО военнослужащего о гибели молившихся перед боем товарищей. Священник объяснил, почему, с точки зрения христианства, земная жизнь не исчерпывает представления о справедливости.
Новости России

Коц объяснил, как VK защитил дата-центр от дрона в Ленобласти

Военкор Александр Коц обратил внимание на конструкцию над крышей объекта в Ленинградской области, которая, судя по опубликованным снимкам, приняла на себя взрыв.
Происшествия

Опергруппа объяснила причину громких звуков в Рязани

В воскресенье, 18 октября, в Рязани уничтожают обломки беспилотников. Об этом сообщили в опергруппе Рязанской области.
Новости кино и ТВ

Влад Кадони появится в «Экстрасенсах. Реванш» 

В новом выпуске «Экстрасенсы. Реванш» ему предстоит пройти испытания вместе с Ариэль Грант и Викторией Комахиной.
Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Новости России

Эксперты развеяли иллюзии о работе ПВО и задали неудобные вопросы о дата-центрах

Генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин заявил, что универсального средства противовоздушной обороны, способного остановить все воздушные атаки, не существует.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Новости России

Последняя попытка найти Усольцевых: Дегтерев хочет установить место съемки загадочного видео спасателей

Друг семьи Валентин Дегтерев заявил о последней попытке установить место, где на видео поисковиков он заметил следы, похожие на кровь, и возможные человеческие останки.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье