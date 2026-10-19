Россиянам спрогнозировали ставки по кредитам после 23 октября

Потребительские кредиты в России, вероятнее всего, останутся дорогими после заседания Банка России 23 октября. Процентные ставки могут сохраниться в диапазоне 20–25% годовых, а полная стоимость кредита (ПСК) — достигнуть 30% и выше. Такой прогноз «Газете.Ru» дал кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Риком-Траст» Олег Абелев.

По оценке эксперта, заметного удешевления займов до конца 2026 года ждать не стоит. Снижение ставок станет возможным после того, как Центробанк даст четкий сигнал о переходе к более мягкой денежно-кредитной политике. Абелев допускает появление такого сигнала не раньше первого квартала 2027 года.

Когда подешевеет ипотека

Быстрого снижения ипотечных ставок эксперт тоже не ожидает. Сейчас средний показатель составляет около 19%, и после заседания регулятора 23 октября он, вероятнее всего, не изменится.

Снижение до 15–17% годовых возможно к концу 2027 года. Для этого инфляция должна устойчиво замедлиться до 4–5%, пояснил Абелев.

Тем, кому необходимо срочно приобрести жилье, эксперт советует ориентироваться на действующие условия кредитования, не рассчитывая на скорое снижение ставок.

Когда выгодно рефинансировать кредит

Перевод потребительского кредита в другой банк имеет смысл, если новая ставка ниже прежней более чем на 3–4 процентных пункта. При меньшей разнице потенциальная экономия может оказаться незначительной, считает Абелев.

При выборе нового предложения заемщику стоит учитывать не только процентную ставку, но и полную стоимость кредита, оставшийся срок выплат и расходы на переоформление договора.

ПСК включает более широкий перечень затрат, чем ставка, которую банк указывает в рекламе. Поэтому этот показатель позволяет точнее оценить реальные расходы на обслуживание долга, предупредил эксперт.

Ключевая ставка Банка России сейчас составляет 14%. По ожиданиям экспертов, на заседании 23 октября регулятор сохранит ее на прежнем уровне.