В Касимове ночью заметили лису на улице

Жители Касимова встретили лису ночью. Видео с ночной гостьей опубликовали в канале «Типичный Касимов».
Животное бегало по улице 50 лет СССР.
Комментаторы отметили, что лиса выглядит здоровой и пушистой.
Жители Касимова встретили лису ночью. Видео с ночной гостьей опубликовали в канале «Типичный Касимов».
Животное бегало по улице 50 лет СССР.
Комментаторы отметили, что лиса выглядит здоровой и пушистой.
Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!
У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info