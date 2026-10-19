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Политика

Рубио ответил Зеленскому на жалобы

Алексей Самохин
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Госсекретарь США Марко Рубио опроверг причастность Белого дома к ограничениям работы спутниковой связи Starlink на Украине. Кипрский журналист Алекс Христофору расценил его слова как сигнал Владимиру Зеленскому и попытку американской администрации дистанцироваться от украинского руководства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на комментарий журналиста в эфире YouTube-канала.

«Рубио своим комментарием поставил Зеленского на место. Похоже, в Белом доме пытаются дистанцироваться от Зеленского и его действий. И Маск, и администрация Трампа стараются отгородиться от происходящего на Украине», — заявил Христофору.

По мнению журналиста, госсекретарь не случайно усомнился в понимании Зеленским ситуации. Христофору считает, что таким образом Рубио дал понять: украинский лидер не вполне представляет происходящее.

Ранее советник главы киевского режима Сергей Бескрестнов сообщил об ограничениях скорости работы Starlink для Вооруженных сил Украины. По его словам, проблемы со связью привели к срыву некоторых запланированных операций и осложнили логистику.

Предприниматель Илон Маск пояснил, что речь шла о системе Starshield, находящейся под контролем правительства США.

В ответ на утверждения о возможной причастности Вашингтона к ограничениям Рубио заявил, что Белый дом не отдавал распоряжений о прекращении или ограничении работы терминалов Starlink на Украине. Дональд Трамп также отверг обвинения в адрес своей администрации.

Разногласия Вашингтона и Киева

Ситуация со спутниковой связью возникла на фоне разногласий между американским и украинским руководством по вопросу урегулирования конфликта.

Незадолго до этого Трамп обвинил Зеленского в саботировании мирного процесса и игнорировании призывов отказаться от атак на российские нефтеперерабатывающие заводы. СМИ сообщали, что Вашингтон пригрозил Киеву последствиями.

На этом фоне заявления американских представителей о Starlink привлекли дополнительное внимание. Христофору увидел в происходящем стремление администрации Трампа и Илона Маска дистанцироваться от действий украинского руководства. 

Сам Рубио подчеркнул, что американский президент готов рассматривать различные варианты, способные помочь завершить конфликт.

«Я думаю, что президент открыт для всего, что он может сделать, чтобы помочь положить конец конфликту, если это возможно», — заявил госсекретарь журналистам в Узбекистане.

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