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Политика

Минобороны РФ раскрыло цели ударов в Киеве и Ирпене

Алексей Самохин
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Вооружённые силы России в ночь на 19 октября нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по объектам военной промышленности Украины. По данным Минобороны РФ, целями стали предприятия, связанные с производством военной продукции, места хранения ракет и беспилотников, а также центр обработки данных в Киеве и Киевской области.

В российском военном ведомстве сообщили о поражении нескольких объектов в украинской столице.

В их числе — дата-центр «Дата групп», логистический узел «Файер Пойнт», промышленное предприятие ОАО «Химволокно» и локомотивное депо Киев.

По информации Минобороны, логистический узел «Файер Пойнт» использовался для производства и хранения комплектующих для дальнобойных ударных беспилотников самолётного типа, а также двигателей для крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

На предприятии «Химволокно» производили компоненты для боевых частей беспилотников большой и средней дальности.

В локомотивном депо Киев хранились крылатые ракеты наземного базирования FP-5 «Фламинго» и комплектующие к баллистическим ракетам FP-9.

В Киевской области российские военные поразили завод «Планета пластик», расположенный в Ирпене.

Минобороны заявило, что предприятие выпускало полимерные материалы для нужд военной промышленности.

Кроме того, российское военное ведомство сообщило об ударе по морскому судну типа «сухогруз». Оно находилось в море в 130 километрах к юго-западу от порта Одесса и перевозило грузы военного и двойного назначения.

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