Фото: ГУ МЧС России по Рязанской области
Новости России

SHOT: «Зомби‑пожары» могут накрыть Россию весной 

Алексей Самохин
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Весной в России могут вновь вспыхнуть так называемые «зомби-пожары» — подземные очаги возгорания, которые сохраняются даже после тушения. По данным SHOT, риск их появления повышается из-за прогнозируемой тёплой зимы с небольшим количеством снега. Такие пожары способны уничтожать леса и распространяться на сухую растительность.

Особую опасность явление представляет для территорий, богатых торфом. Этот материал легко воспламеняется и хорошо горит, а огонь может надолго сохраняться в глубоких слоях почвы.

При тушении обычного пожара огонь на поверхности удаётся ликвидировать, но в торфяниках ситуация сложнее. Подземные очаги способны продолжать тлеть даже под снежным покровом. С наступлением тепла они вновь выходят на поверхность и поджигают сухую траву и леса.

Вода не всегда помогает полностью устранить такие возгорания. Если тление сохраняется в глубине торфяного слоя, пожар может возобновиться спустя продолжительное время.

Торфяники есть и в Рязанской области, поэтому регион также относится к территориям, где подобное явление потенциально возможно.

Подземные возгорания ранее фиксировали в разных частях страны. В прошлом году эксперты отмечали распространение пожаров на север — в направлении Чукотки, Мурманской, Архангельской и Вологодской областей.

Несколько лет назад с такими очагами боролись в Якутии. По словам местных жителей, тлеющие торфяники наблюдались там и этой зимой.

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