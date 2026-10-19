Полиция провела рейды в центре Рязани, Рыбновском и Касимовском округах

Сотрудники полиции подвели итоги рейдов, которые прошли в Рязанской области в пятницу и выходные. Правоохранители выявили восемь нарушений миграционного законодательства, доставили в отделы более 40 человек и задержали троих граждан, объявленных в федеральный розыск. Об этом в понедельник, 19 октября, сообщило УМВД России по Рязанской области.

В Рыбновском и Касимовском округах полицейские обнаружили восемь нарушений правил пребывания иностранных граждан. Нарушителям грозят штрафы.

В центре Рязани и возле крупных торговых центров сотрудники МВД проверяли соблюдение общественного порядка. Для разбирательства в отделы полиции доставили более 40 человек.

Кроме того, правоохранители установили местонахождение и задержали троих человек, которых разыскивали на федеральном уровне.

В УМВД добавили, что рейдовые и проверочные мероприятия в регионе продолжаются.