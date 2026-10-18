Павел Малков поздравил работников дорожного хозяйства Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков поздравил жителей региона с Днём работников дорожного хозяйства и рассказал о результатах работы отрасли. По его словам, за последние годы в области привели в порядок почти тысячу километров дорог. Особое внимание уделяется школьным маршрутам и подъездам к социальным и культурным учреждениям.

За несколько лет в регионе обновили 59 мостов. Сейчас реализуется один из важнейших инфраструктурных проектов — строительство нового моста через Оку.

«За этими результатами стоит труд тысяч людей, которые возводят, ремонтируют и содержат дороги и мосты», — отметил Павел Малков.

Губернатор поблагодарил работников дорожного хозяйства за их труд и пожелал, чтобы работа приносила радость, а её результаты служили людям долгие годы.