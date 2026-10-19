Народные приметы и строгие запреты 20 октября на Сергея Зимнего

Двадцатого октября на Руси девушки вставали до рассвета. Умывались кислым молоком — чтобы сохранить красоту и не знать головной боли весь год. Праздник называли Сергей Зимний. Считалось, что с этого дня начинаются первые настоящие холода. По утрам появлялся иней, а к вечеру уже чувствовалось дыхание зимы.

В православных храмах двадцатого октября вспоминали преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Оба святителя прославились своим смирением, терпением и любовью к людям. Их молитвы, по преданию, помогают обрести душевный покой и защиту от болезней.

Что можно делать 20 октября

Сергиев день считался временем трудолюбия, подготовки и добрых дел. Поэтому двадцатого октября разрешалось многое.

Завершать домашние дела. Сегодня хорошо заканчивать ремонт, чинить дом и заготавливать дрова. Всё, что тянулось долго, наконец получало завершение.

Печь кашу и пироги. Считается, что наличие этих блюд на столе приносит в дом богатство.

Говорить правду. Даже неприятные слова, сказанные честно, очищают сердце.

Использовать свечи. Это символ очищения и защиты дома от злых сил. Свечи зажигали вечером, когда вся семья собиралась вместе.

Кормить животных первыми. Лишь после этого семья могла садиться за стол. Тогда весь год будет достаток.

Помогать другим. Отказавшему в помощи грозили бедность и одиночество. А доброта привлекала благополучие.

На Руси существовал и старинный обычай. Опускать на дно рек и озёр бочки с засоленными огурцами. Чтобы за зиму они настоялись и стали особенно хрустящими. Весной такие огурцы доставали и подавали к праздничному столу.

Женщины в этот день занимались рукоделием, шитьём и штопкой. Чтобы в доме всё было готово к холодам.

Что нельзя делать 20 октября

В день Сергея Зимнего существовало множество запретов. Нарушать их считалось опасным — можно было лишиться удачи, здоровья или любви.

Начинались запреты с теста. Нельзя иметь с ним дело. Замешивать, выпекать и жарить хлеб — к денежным потерям.

Дальше шли подарки. Не принимайте подарки от незнакомцев. Вместе с ними можно «принять» чужое горе или болезнь.

Женщинам не разрешалось выходить из дома без головного убора. Иначе в семье начнутся ссоры и недопонимание.

Слова в этот день имели особый вес. Нельзя жаловаться на жизнь. Слова о трудностях только привлекут новые неприятности. А ругаться и спорить и вовсе не следовало. Ссора, начавшаяся двадцатого октября, может не уладиться до весны.

Внешний вид тоже попадал под запрет. Не выходите в грязной или мятой одежде. Это «отпугивает» денежную удачу.

Свадьбы и предложения в этот день не делали. Союз, заключённый на Сергея Зимнего, будет полон испытаний.

И завершался список запретом для мужчин. Не топили печь взрослые мужчины. Считалось, что можно «сжечь» семейное счастье. Печь в этот день топили женщины или старики.

Народные приметы на 20 октября

· Солнце светит ярко — весна будет ранней, а лето жарким.

· Утренний туман — зима мягкая и короткая.

· Переменчивый ветер — к хорошей погоде на следующий день.

· Луна бледная и мутная — к снегопаду и морозам.

· Ветер с запада — к добрым вестям.

· Листья на деревьях ещё держатся, а снег выпал — зима будет поздней.