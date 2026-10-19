Изображение от Freepik
Интересное

Народные приметы и строгие запреты 20 октября на Сергея Зимнего

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Двадцатого октября на Руси девушки вставали до рассвета. Умывались кислым молоком — чтобы сохранить красоту и не знать головной боли весь год. Праздник называли Сергей Зимний. Считалось, что с этого дня начинаются первые настоящие холода. По утрам появлялся иней, а к вечеру уже чувствовалось дыхание зимы.

В православных храмах двадцатого октября вспоминали преподобных Сергия Печерского и Сергия Нуромского. Оба святителя прославились своим смирением, терпением и любовью к людям. Их молитвы, по преданию, помогают обрести душевный покой и защиту от болезней.

Что можно делать 20 октября

Сергиев день считался временем трудолюбия, подготовки и добрых дел. Поэтому двадцатого октября разрешалось многое.

Завершать домашние дела. Сегодня хорошо заканчивать ремонт, чинить дом и заготавливать дрова. Всё, что тянулось долго, наконец получало завершение.

Печь кашу и пироги. Считается, что наличие этих блюд на столе приносит в дом богатство.

Говорить правду. Даже неприятные слова, сказанные честно, очищают сердце.

Использовать свечи. Это символ очищения и защиты дома от злых сил. Свечи зажигали вечером, когда вся семья собиралась вместе.

Кормить животных первыми. Лишь после этого семья могла садиться за стол. Тогда весь год будет достаток.

Помогать другим. Отказавшему в помощи грозили бедность и одиночество. А доброта привлекала благополучие.

На Руси существовал и старинный обычай. Опускать на дно рек и озёр бочки с засоленными огурцами. Чтобы за зиму они настоялись и стали особенно хрустящими. Весной такие огурцы доставали и подавали к праздничному столу.

Женщины в этот день занимались рукоделием, шитьём и штопкой. Чтобы в доме всё было готово к холодам.

Что нельзя делать 20 октября

В день Сергея Зимнего существовало множество запретов. Нарушать их считалось опасным — можно было лишиться удачи, здоровья или любви.

Начинались запреты с теста. Нельзя иметь с ним дело. Замешивать, выпекать и жарить хлеб — к денежным потерям.

Дальше шли подарки. Не принимайте подарки от незнакомцев. Вместе с ними можно «принять» чужое горе или болезнь.

Женщинам не разрешалось выходить из дома без головного убора. Иначе в семье начнутся ссоры и недопонимание.

Слова в этот день имели особый вес. Нельзя жаловаться на жизнь. Слова о трудностях только привлекут новые неприятности. А ругаться и спорить и вовсе не следовало. Ссора, начавшаяся двадцатого октября, может не уладиться до весны.

Внешний вид тоже попадал под запрет. Не выходите в грязной или мятой одежде. Это «отпугивает» денежную удачу.

Свадьбы и предложения в этот день не делали. Союз, заключённый на Сергея Зимнего, будет полон испытаний.

И завершался список запретом для мужчин. Не топили печь взрослые мужчины. Считалось, что можно «сжечь» семейное счастье. Печь в этот день топили женщины или старики.

Народные приметы на 20 октября

· Солнце светит ярко — весна будет ранней, а лето жарким.

· Утренний туман — зима мягкая и короткая.

· Переменчивый ветер — к хорошей погоде на следующий день.

· Луна бледная и мутная — к снегопаду и морозам.

· Ветер с запада — к добрым вестям.

· Листья на деревьях ещё держатся, а снег выпал — зима будет поздней.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
В Рязани мотоциклист погиб при столкновении с Toyota Avensis
Следующая статья
Жителям Центральной России будет тяжело дышать по ночам из-за радиационного охлаждения
Реклама: АНО НЦ «Россия», ИНН: 6200020950, erid: 2VtzqvTVSdTspot_img

Популярные материалы

Политика

Песков высказался об ответе России на удары по Санкт-Петербургу

Дмитрий Песков заявил, что Москва уже отвечает на действия Киева, а отдельного симметричного ответа ждать не нужно. Пресс-секретарь президента объяснил, каких результатов российская сторона добивается этими ударами.
Политика

Вассерман объяснил, почему Россия сдерживается и не бьёт во всю силу в ответ на атаки БПЛА

Атаки беспилотников ставят перед Россией непростой вопрос об ответных действиях. Анатолий Вассерман считает, что демонстративная сдержанность связана не только с военной обстановкой, но и с отношением других государств.
Новости России

Атака БПЛА на Петербург и Ленобласть: что известно

Над Ленинградской областью сбили 126 беспилотников, а в Санкт-Петербурге и нескольких районах региона зафиксировали последствия атаки. Загорелся Петербургский нефтяной терминал, обломки повредили жилые дома и автомобили. Аэропорт Пулково временно ограничил полеты, жертв нет.
Новости России

Коц рассказал, как БПЛА ВСУ долетели до Петербурга

По мнению военкора, для пролёта беспилотников через территорию соседних государств не обязательно официально открывать им небо. Достаточно не предпринимать мер, которые могли бы помешать их движению.
Политика

Ухмылка Зеленского в ответ на вопрос о Трампе: политолог объяснил, зачем Киеву публичные конфликты

Владимир Зеленский ухмыльнулся, отвечая на вопрос о том, считает ли Дональд Трамп его «козлом отпущения» перед выборами в Конгресс США. Политолог Александр Перенджиев предположил, что публичные выпады помогают украинскому лидеру удерживать внимание СМИ и добиваться дальнейшей поддержки Запада.
Темы
Общество

Сбер поддержал старт нового сезона «Урока цифры» в Рязанской области

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького стартовал новый сезон Всероссийской образовательной акции «Урок цифры».
Происшествия

Мотоциклист погиб при лобовом столкновении на Южной окружной

Авария произошла в районе заправки «Тебойл».
Общество

Рязанка вошла в топ-20 конкурса «Библиотекарь года»

На конкурс поступило 353 заявки из 77 регионов России.
Спорт

«Рязань-РГУ» проиграла «Амурским Тигрицам» во втором туре Высшей лиги А

В Рязани завершились матчи второго тура Высшей лиги А по волейболу среди женских команд.
Общество

Рязанская полиция назвала правила, которые уберегут подростков в сети

В региональном УМВД пояснили, что стремительный рост киберпреступности вынудил правоохранителей сделать профилактику среди детей и подростков одним из главных направлений работы.
Общество

В Касимове ночью заметили лису на улице

Жители Касимова встретили лису ночью.
Происшествия

В Приокском районе очевидцы заметили густой дым

В Приокском районе Рязани местные жители сообщили о возгорании.
Общество

УК «Чистота» в Спасском округе оштрафовали за игнорирование жалоб жителей

Госжилинспекция Рязанской области выявила нарушения в работе управляющей компании ООО «Чистота», обслуживающей дома в Спасске-Рязанском и Спасском районе.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье