БК «Рязань» сохранил лидерство в чемпионате ЦФО

В прошедшие выходные, 17 и 18 октября, в спорткомплексе Рязанского Дворца Первых баскетбольный клуб «Рязань» провел первые встречи на своей площадке против своего принципиального соперника брянской «Десны-2». О ходе игр рассказал пресс-атташе команды Юрий Матыцин.

БК «РЯЗАНЬ» – «ДЕСНА-2» – 72:69 (20:21, 20:10, 22:13, 10:25)

БК «Рязань» (Рязанская область): Гущин (18), Князев (12), Сидоров (1), Анохин (2), Савин (10) – старт, Буданов (13), Хамитов (4), Николаев (5), Ушков (7). Савельев, Федин, Антонов.

«Десна-2» (Брянская область): Поляков (0), Лайков (2), Кореньков (3), Чернов (11), Якушев (23) – старт, Семенов (7), Алехин (1), Ливецкий (11), Павликов (7), Башмаков (0), Власов (4). Ефимов.

Судьи: Соболев (Воронеж), Кутузова (Кинешма).

17 октября. Рязань. Рязанский Дворец Первых. 200 зрителей.

Никто и не надеялся, что первый домашний матч БК «Рязань» в новом сезоне станет легкой прогулкой, однако он превзошел все ожидания и оказался вообще непредсказуемым, порадовав зрителей до предела запутанной интригой, развязка которой наступила лишь с финальной сиреной. В первой четверти «зубрам» понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя после того, как стартовый натиск гостей сразу поставил их в непростое положение. Лишь к концу первой четверти удалось настигнуть беглеца, в чем главную роль сыграла результативная игра Алексея Гущина и Дмитрия Буданова.

Однако в начале второй десятиминутки брянцы предприняли еще одну попытку уйти в отрыв, но с этим рязанцы справились гораздо быстрее. На большой перерыв противоборствующие стороны ушли при счете 40:31. То, что механизм БК «Рязань» полностью восстановил свою работу подтвердил и третий игровой отрезок, оставшийся за нашей дружиной – 22:13.

Многим, наверное, казалось, что самое интересное в этом поединке уже позади, и просчитались. За оставшееся время брянцам удалось сначала приблизиться вплотную, а затем и сравнять счет – 69:69. Все шло к тому, что выяснение отношений непримиримые продолжат уже в овертайме, но за 3 секунды до финальной сирены на помощь «зубрам» пришел тайм-аут. На площадку хозяева вернулись уже с иным настроем: Алексей Гущин точной передачей из-за боковой нашел своевременно оторвавшегося от опекуна Дмитрия Князева, которому мгновенья хватило для броска – от щита мяч отправился в кольцо. 72:69 – валидольная победа «зубров» в первом домашнем матче сезона.

БК «РЯЗАНЬ» – «ДЕСНА-2» – 100:71 (19:22, 28:15, 31:19, 22:15)

БК «Рязань» (Рязанская область): Гущин (5), Князев (21), Сидоров (15), Анохин (8), Савин (20 + 10 подборов) – старт, Буданов (4), Хамитов (7), Николаев (0), Ушков (15), Савельев (3), Федин (2), Антонов (0).

«Десна-2» (Брянская область): Поляков (7), Лайков (2), Кореньков (9), Чернов (10), Якушев (18) – старт, Семенов (2), Алехин (4), Ливецкий (8), Павликов (6), Башмаков (0), Власов (5). Ефимов.

Судьи: Соболев (Воронеж), Кутузова (Кинешма).

18 октября. Рязань. Рязанский Дворец Первых. 150 зрителей.

Дебют повторной встречи выдался не менее упорным, впрочем, учитывая сложные перипетии субботнего поединка, иначе просто и быть не могло. Как и днем ранее первый игровой отрезок остался за «Десной-2» – 22:19. На этом все совпадения с первой встречей и закончились: на большой перерыв соперники ушли уже при счете 47:37 в пользу хозяев.

Сразу после отдыха Максим Сидоров продолжил свою серию: забив еще дважды из-за дуги, он довел количество набранных подряд очков до одиннадцати. Пример капитана оказался заразительным, его с завидным энтузиазмом поддержали и товарищи по команде. В итоге третья десятиминутка оказалась для «зубров» пока самой результативной в чемпионате-2026/27– 31 балл. В заключительной четверти превосходство БК «Рязань» доходило до 35 очков. Первую «сотку» «зубров» в новом сезоне оформил Марк Федин, уверенно реализовавший штрафные. Дабл-дабл у Дмитрия Савина: 20 баллов + 10 подборов.

Одержав победу со счетом 100:71, БК «Рязань» сохранил лидирующее положение в чемпионате ЦФО.

Очередные календарные матчи БК «Рязань» проведет 7 и 8 ноября против команды «Владимирские львы-ВлГУ» (Владимир). В субботу начало игры в 17:00, в воскресенье – в 12:00. Возрастное ограничение: 0+.