Фото: пресс-служба Сбера
Общество

Сбер поддержал старт нового сезона «Урока цифры» в Рязанской области

Реклама: ПАО "Сбербанк России"; ИНН: 7707083893; erid: 2VtzqvBCLff
Олеся Чугунова
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В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького стартовал новый сезон Всероссийской образовательной акции «Урок цифры». Первый урок учебного года посвятили теме «Искусственный интеллект: 3D-моделирование».

Мастер-класс для учеников 9–10 классов провела управляющий Рязанским отделением Сбербанка Ирина Амирова. В занятии приняли участие более 100 учащихся лицеев и школ Рязани. Школьники узнали, как с помощью нейросетей создавать цифровые модели по текстовому описанию, ускорять проектирование и применять 3D-инструменты.

Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Технологическое будущее региона во многом зависит от того, какие навыки мы даём молодёжи сегодня. Такие занятия — не просто знакомство с инструментами, а возможность увидеть за ними реальные профессии и задачи. Мы в Сбере видим свою миссию не только в развитии технологий, но и в том, чтобы молодые люди понимали: цифровые компетенции — это универсальный язык, востребованный в различных отраслях. И чем раньше этот язык становится привычным, тем больше у ребят выбор профессионального пути».

Акция реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Максим Сонников, министр цифрового развития Рязанской области:

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь не только уверенно пользовалась цифровыми инструментами, но и рассматривала ИТ-направления как перспективную сферу для профессионального роста. Поддержка таких просветительских проектов – наш вклад в подготовку кадров для цифровой экономики Рязанской области».

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