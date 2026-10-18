Фото: официальный сайт ВФВ
Спорт

«Рязань-РГУ» проиграла «Амурским Тигрицам» во втором туре Высшей лиги А

Олеся Чугунова
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В Рязани завершились матчи второго тура Высшей лиги А по волейболу среди женских команд.

В повторной игре хозяйки площадки — волейболистки «Рязани-РГУ» — вновь проиграли хабаровским «Амурским Тигрицам». Наиболее упорной получилась вторая партия: рязанские спортсменки были близки к победе, однако гостьи всё же выиграли сет и оформили итоговый успех в трёх партиях — 0:3 (19:25, 25:27, 18:25).

В третьем туре команда «Рязань-РГУ» отправится в Курск, где 25 и 26 октября встретится с местным «ЮзГУ-Атомом».

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